Россияне готовились заранее и сделали удар двойным: Братчук о деталях атаки об Одессе

Российские оккупанты готовились к ракетному удару, нанесенному по Одессе днем 15 марта. Россияне раньше времени готовили атаку и сделали ее двойной.

Об этом в эфире одного из телеканалов рассказал спикер оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

По его словам, предварительно известно, что захватчики ударили по баллистическому вооружению — с территории Крыма. оккупанты попали по гражданскому объекту.

"Враг заранее готовил этот удар, сделал его двойным. Это террористическая тактика Российской Федерации. Они знали, что избивают по гражданским. Понимали, что могут быть ранены среди мирного населения. Собственно, затем к мирному населению прибывают спасательная техника и специалисты, и медики. Поэтому делается пауза для того, чтобы увеличить количество погибших и раненых. Это тактика двойных ударов. Затем враг нанес второй удар", — рассказал Братчук.

Ракетный удар по Одессе

В Одесской области с 11:01 до 11:47 была объявлена воздушная тревога. Практически сразу в Одессе раздались взрывы. Местные жители информировали о нескольких громких взрывах.

Местные власти сообщили, что россияне ударили ракетами по Одессе. Сначала информировали, что в результате российской атаки погибли фельдшер и сотрудник ГСЧС, которые после первого взрыва приехали оказывать помощь.

Впрочем, впоследствии в Одессе стремительно возросло количество погибших в результате ударов баллистики. По состоянию на 14:00 известно о 14 жертвах удара и 46 раненых, среди которых семеро спасателей.

Кроме того, в Одессе объявили день траура по жертвам ракетной атаки в субботу, 16 марта.

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