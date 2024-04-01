Россияне готовят новые батальоны за 27 суток: в ГУР оценили замысел врага

В российском Минобороны разработали четкие программы подготовки подразделений, которые формировали менее месяца. Такой короткий срок обучения говорит о том, что качество нового пополнения будет очень низким.

Планы противника оценил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью Апостроф TV.

"Враг разработал четкие программы подготовки подразделений. При том подготовки подразделений сформированных с нуля. Это 27 дней для формирования, например, батальона. Это индивидуальная подготовка, подготовка в составе подразделения и боевое согласование. 27 суток и пехотное подразделение готово к использованию на поле боя", – заметил он.

Скибицкий отмечает, что столь короткий срок обучения сговорит о том, что качество нового пополнения будет очень низким. Об этом свидетельствует количество российских военнопленных, пополняющих обменный фонд в первые же дни пребывания на фронте.

Однако врага это не останавливает, ведь минобороны РФ пытается достичь поставленных задач, несмотря на любые потери в личном составе.

"Сейчас сухопутный компонент врага на наших территориях насчитывает около 474 тысячи военных. К началу 2024 года этот показатель колебался в пределах 450-460 тысяч военных. Есть наращивание, но за счет формирования так называемых резервных полков и введения дополнительных подразделений", — подчеркнул Скибицкий.

Кроме того, россияне ускоряют выпуск профессиональных военных, а именно артиллеристов, танкистов и других. Также противник имеет огромное количество складов с военной техникой и оружием, которые действительно опустошены.

"В общей сложности около 80%, которую сейчас РФ использует в сухопутном компоненте — это восстановленная, или снятая с хранения и модернизированная. Только 20% или даже меньше — это новые танки, БМП, бронетранспортеры, артиллерийские системы и т.д. Это не больше 200 новых танков в год произведенных в РФ", — добавил Скибицкий.

Тем временем российские войска беспощадно и мощно ежедневно стряпают по Харькову ракетами, дронами, новыми снарядами и модифицированными бомбами.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.