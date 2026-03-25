Владимир Зеленский / © Сайт президента Украины

Россия может готовить в ближайшие месяцы новые удары по объектам системы водоснабжения Украины. Поэтому громадам поручено усилить меры безопасности и уделять повышенное внимание защите критической инфраструктуры.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

После массированных российских атак в Украине состоялся селектор при участии руководства государства и профильных ведомств, в ходе которого обсудили ситуацию в пострадавших от ударов и попаданий регионах.

«Особое внимание — Черниговщине, там весь день шли работы по восстановлению электричества», — сказал он.

Отдельно была поставлена задача чиновникам и Офису президента совместно с военными разработать усиление противовоздушной обороны, в частности, дополнительную защиту от дроновых атак в западных регионах страны. Речь идет о создании новых границ обороны, что определено как приоритетное направление.

«Мы знаем также, что россияне готовят на ближайшие месяцы операцию против систем водоснабжения, в каждой громаде должно быть серьезное отношение, абсолютно ответственное отношение к защите соответствующих объектов», — сообщил президент.

В ходе совещания с участием премьер-министра, руководства «Нафтогаза», чиновников и министра обороны также были согласованы ключевые дальнейшие шаги.

Напомним, во время массированной атаки РФ по Украине 24 марта «Шахед» атаковал центр Ивано-Франковска. Погиб нацгвардеец, пришедший навестить жену после родов, и его дочь.

В тот же день Россия нанесла массированный удар по ряду областных центров запада и центра страны — Львову, Тернополю, Виннице, Житомиру.

Украинские эксперты отмечают, что для эффективного противодействия массированным атакам беспилотников Украине следует активнее использовать легкомоторную авиацию. Так, авиаспециалист Константин Криволап сказал, что легкомоторные самолеты могут стать эффективным инструментом перехвата, особенно над открытой местностью, в частности, полями и лесами.