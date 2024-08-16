Россияне готовят провокацию ко Дню Независимости: украинцев предупредили об угрозе

Россияне готовят провокации на захваченных территориях Украины ко Дню Независимости. Оккупанты могут совершить теракты с целью дискредитировать силы сопротивления и воинов Вооруженных сил Украины.

Об угрозе оккупантов предупредили активисты движения "Желтая Лента".

Украинцев призывают в это время избегать громолдских мест и скоплений людей, особенно в течение 23-25 августа. О возможных провокациях предупредили активисты движения "Желтая Лента".

"По имеющейся информации, 24 августа российские кафиры планируют организовать ряд провокаций и террористических актов с целью дискредитации сил сопротивления и Вооруженных Сил Украины. В этой связи мы убедительно рекомендуем избегать общественных мест и больших скоплений людей, особенно в период с 23 по 25 августа ", – говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что Россия предположительно готовит в Курской области провокацию с жертвами среди гражданских.

Читайте также: