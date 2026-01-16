Россияне готовятся к новым массированным ударам: Зеленский предупредил украинцев

Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

Реклама

Украинская разведка получила информацию о подготовке российскими оккупационными войсками новых массированных ударов по территории Украины. На фоне этой угрозы государство ужесточает меры безопасности и подготовку тыла.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении.

Президент отметил сложную ситуацию с обеспечением защиты украинского неба. По его словам, Киев ведет честный и откровенный диалог с западными партнерами по поводу потребности в ракетах для систем противовоздушной обороны.

Реклама

«Снабжения недостаточно. Стараемся ускорять, и важно, чтобы партнеры слышали нас. Многое делается сейчас на уровне Министерства обороны Украины», — отметил глава государства.

Зеленский призвал граждан с учетом имеющихся рисков не игнорировать сигналы воздушной тревоги и заботиться о собственной безопасности и безопасности близких.

Власти активно готовятся к возможным последствиям вражеских атак на инфраструктуру. Владимир Зеленский сообщил, что Министерство внутренних дел уже приступило к развертыванию увеличенного количества Пунктов Несокрушимости.

Параллельно проводится работа в энергетическом секторе. Правительство совместно с энергокомпаниями и международными партнерами работает по увеличению количества необходимого оборудования и созданию дополнительных резервов для оперативных ремонтов.

Реклама

Президент подчеркнул, что бездействие мирового сообщества только развязывает руки агрессору. По его словам, именно недостаточное давление на Россию позволяет оккупантам продолжать террор.

«Ключевое — чтобы мир об этом не молчал. Войны без давления не завершаются. И именно потому, что давления мало, россияне все это делают. Мы должны это изменить», — резюмировал Владимир Зеленский, поблагодарив всех защитников, которые держат оборону на фронте.

Напомним, после каждого российского обстрела украинские энергетики восстанавливают поврежденные объекты, однако энергосистема продолжает работать с существенным дефицитом. По словам Зеленского, потребности в электроэнергии превышают имеющиеся возможности более чем на треть, хотя каждый день удается частично восстанавливать мощности. Он также подчеркнул, что детали работ не разглашаются из соображений безопасности.