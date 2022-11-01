Россияне готовятся к обороне Новой Каховки: оккупанты роют траншеи и "эвакуируют" людей

Российские войска готовятся к обороне Новой Каховки и территории всей Новокаховской общины. В пределах около 20 километров оккупанты роют траншеи.

Об этом в эфире регионального телемарафона "Общественное Сопротивление" рассказал городской голова Владимир Коваленко.

По его словам, россияне переправили с правого берега на левое большое количество техники. Коваленко выразил мнение, что его могут закапывать в землю.

"Бюджетные организации и Дворец культуры, на самом берегу Днепра, предупредили. Персоналу запретили выходить на работу и забрали все ключи. То есть береговая линия освобождается от населения, от работавших там структур", — рассказал мэр Новой Каховки.

Кроме того, оккупанты на некоторых улицах проверяли квартиры. Оставшихся людей предупредили о выселении

"Дали время обдумать и согласиться на "эвакуацию". Что будет дальше и насколько это будет добровольное выселение, сказать трудно. Город вымер, практически ничего не работает. Военные РФ расселяются в городе и готовят его к боям. Людей предупредили, что после 4 ноября автобусы будут подаваться для всех, кто согласится уехать. Сейчас это только предупреждение", — рассказал Владимир Коваленко.

На девятом месяце войны в Новой Каховке осталось 10% всего населения: 12-15 тыс. из довоенных 65 тыс. человек.

Ситуация в Херсонской области

Российские войска готовятся к наступлению Вооруженных сил на Херсон. Аналитики американского Института изучения войны отмечают, именно поэтому РФ продолжает опрокидывать войска и технику через Днепр . Оккупанты также готовы защищать Чернобаевку, которая последний населенный пункт на трассе М14 к северу от Херсона.

Оккупанты пытаются всячески заставить людей "эвакуироваться" из Херсона. В частности, "власти" отключают электричество и воду, доступ к Интернету. Кроме того, россияне пугают ракетными ударами со стороны Вооруженных сил Украины.

Военный эксперт Андрей Рыженко говорит, что российская группировка войск на правом берегу Днепра оказалась в тяжелом положении. Для дикатора Путина Херсон очень важен. Он будет пытаться всеми силами удержать город, потому что это единственный областной центр, который оккупанты смогли захватить от 24 февраля.

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