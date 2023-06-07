Россияне готовятся вывезти украинских детей в Крым и разместить рядом с военными складами — Лубинец

ФСБ РФ собираются реализовать комплекс заранее спланированных мер по вывозу украинских детей из временно оккупированных территорий и приграничных с Россией регионов в Крым.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, украинских детей планируют разместить на летний период в лагерях и базах отдыха всего Крымского полуострова.

Лубинец объяснил, что основные цели таких действий россиян:

во-первых, создать условия для уменьшения рисков от ожидаемого украинского контрнаступления на крымском направлении;

во-вторых, дискредитировать ВСУ и представить Украину как "террористическую страну".

Омбудсман отметил, что в информационной среде уже распространяются пророссийские нарративы, что Украина самостоятельно подорвала Каховскую ГЭС.

"То есть фактическое похищение украинских детей должно было бы иметь вид "миссии спасения". При этом ФСБ РФ считает, что рядом с местами отдыха детей необходимо расположить пункты управления войсками, узловые подразделения, например ракетные или артиллерийские и обустроенные места сосредоточения (отхода) российских оккупационных войск в случае продвижения украинских военных вглубь Крыма", - объяснил Лубинец.

По мнению российских спецслужб, "соседство" детей рядом с военными объектами должно помешать или значительно усложнить украинским военным возможности огневого поражения основных подразделений и пунктов управления РОВД. Мол, это значительно ограничит или притормозит темпы продвижения ВСУ по территории Крыма, позволит в случае необходимости провести провокации с массовыми жертвами и дискредитировать ВСУ перед мировым сообществом.

В Госдуме РФ даже инициировано соответствующее обращение к правительству об организации эвакуации детей из приграничных с Украиной регионов в летние лагеря и другие заведения на территории АР Крым.

Напомним, россияне на оккупированных украинских землях отказываются лечить детей, у которых родители не имеют российского паспорта или не поддерживают Россию.

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