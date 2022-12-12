Россияне грабили, а он продавал товар: СБУ задержала коллаборанта под Николаевом (фото)

Служба безопасности разоблачила еще одного вражеского приспешника в результате стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Николаевской области.
Служба безопасности разоблачила в Николаевской области коллаборанта, который во время оккупации Снигиревки помогал оккупантам "зарабатывать", продавая награбленное оккупантами имущество украинцев.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
"На своей торговой точке он реализовывал продукцию, украденную оккупантами из городских магазинов. Среди них — автозапчасти и средства для обслуживания автомобилей. Большую часть полученных доходов передавал захватчикам. За это коллаборант беспрепятственно передвигался по городу", — говорится в сообщении.
После освобождения Снигиревки злоумышленник пытался скрыться, но работники СБУ помешали ему избежать ответственности и задержали.
В ходе обысков по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили большое количество похищенных товаров.
Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).
Коллаборанты в Украине
Около полутысячи семей коллаборантов бежали в аннексированный Крым из временно захваченных населенных пунктов Херсонской и Запорожской областей.
С начала полномасштабного вторжения СБУ задержала более 700 коллаборантов.
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