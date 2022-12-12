Россияне грабили, а он продавал товар: СБУ задержала коллаборанта под Николаевом (фото)

Служба безопасности разоблачила еще одного вражеского приспешника в результате стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Николаевской области.

Служба безопасности разоблачила в Николаевской области коллаборанта, который во время оккупации Снигиревки помогал оккупантам "зарабатывать", продавая награбленное оккупантами имущество украинцев.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"На своей торговой точке он реализовывал продукцию, украденную оккупантами из городских магазинов. Среди них — автозапчасти и средства для обслуживания автомобилей. Большую часть полученных доходов передавал захватчикам. За это коллаборант беспрепятственно передвигался по городу", — говорится в сообщении.

Фото: Служба безопасности Украины

После освобождения Снигиревки злоумышленник пытался скрыться, но работники СБУ помешали ему избежать ответственности и задержали.

Фото: Служба безопасности Украины

В ходе обысков по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили большое количество похищенных товаров.

Фото: Служба безопасности Украины

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Коллаборанты в Украине

Около полутысячи семей коллаборантов бежали в аннексированный Крым из временно захваченных населенных пунктов Херсонской и Запорожской областей.

С начала полномасштабного вторжения СБУ задержала более 700 коллаборантов.

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