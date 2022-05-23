Россияне хотели изолировать Луганщину и повредили газопровод большого диаметра

Оккупанты пытались отрезать Луганщину от трассы Лисичанск – Бахмут.

В результате очередных преступных действий оккупантов поврежден газопровод большого диаметра. Поэтому газоснабжение Донетчины под вопросом.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

"На границе Луганской и Донецкой областей россияне, пытаясь продвинуться и захватить этот автодорог, попали в магистральный газопровод диаметром 1 200 мм. Давление в трубе сразу упало с 15 до 5 атм, что ставит под вопрос дальнейшее газоснабжение соседнего региона", — сообщил он.

По его словам, добраться до разгерметизированного участка пока крайне сложно из-за активных боевых действий.

"36 тысяч потребителей из трех населенных пунктов Луганщины обладают некоторым запасом голубого топлива за счет остаточного давления в трубах", — подытожил он.

Как сообщалось, в Луганской области Красный Крест обустроил медицинский пункт для больных пациентов.

Напомним, в больнице Днепра скончалась 11-летняя девочка: попала под обстрел россиян в Луганской области.

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