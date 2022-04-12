Россияне хотят полностью изолировать Энергодар: устанавливают свою "власть" и давят на жителей

Оккупанты пытаются закрепиться на окраинах города.
Россияне пытаются полностью изолировать временно оккупированный Энергодар в Запорожской области.
Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской областной военной администрации.
Ситуацию в городе называют сложной. Отмечается, что оккупанты пытаются закрепиться на его окрестностях, а также устанавливают в Энергодаре свою "власть". Преимущественно она состоит предателей и русских захватчиков.
"Оккупанты пытаются ввести в нем (в Энергодаре — Ред.) свои порядки, назначают руководителей коммунальных учреждений и заставляют предпринимателей получать специальное разрешение на деятельность, чтобы полностью ее контролировать или запретить", — говорится в сообщении ОГА.
Кроме того, россияне используют в городе те же методы давления и репрессий в отношении мирного населения, которые уже использовали на территории Донбасса в 2014-2015 годах.
Захватчики Российской Федерации также распространяют в "своих лживых пабликах" ложную информацию о том, что вооруженные силы разбиты российскими войсками.
Как сообщалось, оккупанты завершают перегруппировку и перемещение подразделений в районы сосредоточения в Белгородской и Воронежской областях РФ, а также перебазирование авиации воздушно-космических сил на аэродромы, недалеко от восточных границ Украины.