Россияне хотят полностью изолировать Энергодар: устанавливают свою "власть" и давят на жителей

Россияне хотят полностью изолировать Энергодар: устанавливают свою "власть" и давят на жителей

Оккупанты пытаются закрепиться на окраинах города.

Россияне пытаются полностью изолировать временно оккупированный Энергодар в Запорожской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской областной военной администрации.

Также читайте На оккупированных территориях Запорожья россияне ищут мужчин призывного возраста: отправляют в военкоматы

Ситуацию в городе называют сложной. Отмечается, что оккупанты пытаются закрепиться на его окрестностях, а также устанавливают в Энергодаре свою "власть". Преимущественно она состоит предателей и русских захватчиков.

"Оккупанты пытаются ввести в нем (в Энергодаре — Ред.) свои порядки, назначают руководителей коммунальных учреждений и заставляют предпринимателей получать специальное разрешение на деятельность, чтобы полностью ее контролировать или запретить", — говорится в сообщении ОГА.

Кроме того, россияне используют в городе те же методы давления и репрессий в отношении мирного населения, которые уже использовали на территории Донбасса в 2014-2015 годах.

Захватчики Российской Федерации также распространяют в "своих лживых пабликах" ложную информацию о том, что вооруженные силы разбиты российскими войсками.

Как сообщалось, оккупанты завершают перегруппировку и перемещение подразделений в районы сосредоточения в Белгородской и Воронежской областях РФ, а также перебазирование авиации воздушно-космических сил на аэродромы, недалеко от восточных границ Украины.

Читайте также: