"Россияне хотят получить "передышку": Подоляк о последних месседжах РФ и едином пути к миру

Так называемое "замораживание конфликта" приведет только к масштабированию войны.

Сегодня России крайне нужна пауза из-за колоссальных потерь. Для Украины и союзников это знак действенности сопротивления ВСУ и западных санкций, и они должны только усиливаться.

Об этом пишет советник ОПУ Михаил Подоляк.

РФ в отчаянии

В последние дни РФ транслирует через все возможные каналы два месседжа:

требование ко всем "немедленно начать переговоры о перемирии", "заставьте Украину отказаться от сопротивления";

возвращение к крайне неадекватным угрозам применить ядерное оружие, которые прямо на камеру выражает экс-президент, заместитель председателя Совета безопасности РФ Медведев.

"Не будем говорить об очевидной психической неадекватности авторов такой "дипломатической стратегии". Также не будем давать оценку субъектности самого Медведева. Отметим очевидную слабость, истеричность, желание получить передышку, которые просматриваются в этих российских сообщениях", – говорит советник ОПУ.

Как утверждает Подоляк, следует признать объективные вещи:

несмотря на все экономика РФ все же несет существенные потери от санационного давления, и это не позволяет продолжать финансирование войны в достаточном для такой интенсивности объеме;

инфраструктура большого количества российских регионов стремительно рушится изнутри;

армия несет огромные потери.

"Дайте нам паузу, остановите давление, мы хотим переформатирование, накопление!" – буквально взывает Кремль. Для Украины и ее союзников это знак действенного эффекта, который сопротивляется ВСУ и западным санкциям. В этот критический момент удары по оккупантам и экономические ограничения нужно только усиливать. Это единственный путь к миру. Все остальное – путь к масштабированию войны", – констатировал Михаил Подоляк.

Ранее Подоляк прокомментировал информацию о "тайной встрече" о формуле мира в Украине.

Читайте также: