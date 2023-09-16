Россияне хотят продать имущество Зеленского в Крыму: проведены первые аукционы

Так называемый "спикер крымского парламента" объявил о продаже "национализированного" имущества украинских политиков и бизнесменов.

Российские оккупационные власти Крыма объявили в субботу, 16 сентября, что намерены продать около 100 украинских объектов недвижимости, один из которых принадлежит президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление так называемого "спикера крымского парламента" Владимира Константинова.

Он заявил, что "национализированное" имущество будет продано вскоре и для этого организованы первые восемь аукционов по продаже недвижимости украинских бизнесменов. По его словам, контракты купли-продажи составляют более 815 миллионов рублей (8,51 миллиона долларов).

Константинов добавил, что в ближайшее время запланирована продажа около 100 объектов "национализированного" имущества. Среди них – жилые помещения, включая квартиру семьи президента Украины Владимира Зеленского, объекты санаторно-курортного назначения, торговые и коммерческие помещения.

В феврале 2023 года оккупационные власти заявили о "национализации" около 700 объектов движимого и недвижимого имущества в Крыму, в том числе некоторые из них принадлежат высокопоставленным политикам и украинским бизнесменам. Среди них – Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута. В мае в Крыму "национализировали" квартиру семьи Зеленских в Ялте.

Как сообщали СМИ, супруга президента Украины Елена Зеленская приобрела квартиру в жилом комплексе "Император" в Ливадии площадью 129,8 кв. метра в апреле 2013 вместе с паркоместом площадью 16,1 кв. метра. Стоимость этого имущества оценивалась в 1,3 миллиона гривен (более 160 тысяч долларов по курсу валют того периода).

Напомним, что среди "национализированных" оккупантами зданий есть также помещение, принадлежавшее крымскотатарскому Меджлису в Симферополе.

Читайте также: