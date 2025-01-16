Россияне идут на Покровск: удастся ли врагу захватить город в ближайшее время

Пока нет никаких признаков того, что армия Российской Федерации в ближайшее время возьмет Покровск на Донетчине в окружение или полуокружение.

Об этом заявил спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире "Еспресо".

"Сегодня логистика, хоть и испытывает соответствующие трудности, потому что враг продвинулся, но логистика на сегодняшний день в Покровске еще есть. Я говорю о логистике, которая, конечно, прежде всего обеспечивает наши подразделения, которые находятся на этом отрезке", — подчеркнул он. .

По его словам, оборона Курахово сыграла очень большую роль. Ведь армия РФ не смогла реализовать свои сроки по захвату Покровска.

"Исходя из тех реалий, которые сложились, на мой взгляд, оборона Курахового отыграла стопроцентно. Отрабатывали подразделения даже не на 100%, а на 1000%. Врагу не удалось реализовать свои планы по соответствующему дедлайну. То есть в любом случае Курахово максимально, на мой взгляд, затормозило продвижение врага, давящего там огромными силами. я и говорил, в частности, и о стратегических резервах", — подчеркнул Братчук.

Как сообщалось, войска РФ разрушили важные промышленные объекты в Покровском направлении. Захватчики сознательно наносят авиационные и ракетные удары.

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