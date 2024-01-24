Россияне играют с жизнями украинских пленных: Зеленский о падении Ил-76

Зеленский вызвал к себе министра обороны Умерова, главкома ВСУ Залужного, начальника Генштаба ВСУ Шапталу, руководителя ГУР Буданова и главу СБУ Малюка – они доложили о ситуации с самолетом и обменом.

Вечером, 24 января, президент Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам и рассказал о главных событиях суток.

Падение российского Ил-76

"700-й день этой войны – очень сложный день", – отметил он.

Зеленский рассказал, что вызвал к себе министра обороны Умерова, главкома ВСУ Залужного, начальника Генштаба ВСУ Шапталу, руководителя ГУР Буданова и главу СБУ Малюка – они доложили о ситуации с самолетом и обменом.

По словам президента, россияне играют с жизнями украинских пленных, с чувствами родных и с эмоциями нашего общества.

"Нужно установить все четкие факты. Настолько, насколько это возможно с учетом того, что падение самолета произошло на российской территории — вне нашего контроля. Факты — это главное слово сейчас", — говорит глава государства.

Президент заслушал Главкома и Генштаб по применению Воздушных сил. Тем временем ГУР занимается выяснением судьбы всех пленных, а СБУ расследует все обстоятельства.

Зеленский дал поручение министру иностранных дел Украины проинформировать партнеров о имеющихся данных в Украине. Украина будет настаивать на международном расследовании.

Ситуация на фронте

"Второе. Были сегодня доклады по ситуации на передовой – ключевое направление. Особое внимание – Авдеевка, другие позиции в Донецкой области, а также Купянское направление. Делаем все, чтобы усилить наших воинов", – сказал президент.

Конфискация российских активов

По словам президента, есть важное решение сенатского комитета Соединенных Штатов относительно конфискации российских активов. Он подчеркнул, что Россия должна больше ощущать реальную цену ее агрессии.

"Мы в Украине действительно благодарны всем, кто помогает поиску, заморозке и подготовке конфискации активов российского государства и связанных с ним лиц. Я благодарю всех в Конгрессе США, кто заботится о защите справедливости", – поблагодарил Зеленский.

Разговор с Шольцом

Президент провел разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом.

"Темы вполне очевидны. Поблагодарил за отношения, достигнутые между нами, за поддержку и сотрудничество. Очень важно, что Германия твердо и принципиально защищает Европу – свободу и стабильность на нашем континенте. Демократическое устройство в Европе может сохраниться, только если Германия и дальше будет надежным защитником демократии", – сказал Зеленский.

Стороны обсудили оборонную помощь Украине, в том числе защиту от российских ракет и дронов. Зеленский анонсировал "новые общие шаги".

Ракетные удары и атаки дронами

"700 дней полномасштабной войны – войны этих российских изуверов против Украины и самой жизни. Очередной российский удар по Одессе – ракеты, "шахеды". Обстрел Херсона и области. Никополь, Днепр, другие города Днепропетровщины. Наша Донетчина.

Украина прошла колоссальный путь. Выстояла. И должно защититься. Должна защитить наших людей, интересы нашего государства", — сказал Зеленский.

По его словам, всего на сегодняшний день награждены уже более 69 тысяч наших защитников из Сил обороны Украины. Это не только ВСУ, но Нацгвардия, пограничники, разведка, полиция и другие элементы наших сил защиты.

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700-й день войны. Зеленский о ситуации с российским Ил-76