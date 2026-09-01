Российские оккупанты / © Associated Press

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Враг продолжает наступательные действия на ряде направлений, но украинские контратаки срывают планы оккупантов.

Институт изучения войны оценил ситуацию в поле боя. По данным аналитиков, и российские, и украинские силы преуспевают в двух направлениях.

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Где у россиян есть успехи на фронте?

Российские войска недавно укрепили некоторые тактические позиции на севере Сумской области.

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Вероятно, оккупанты закрепились севернее Рясного (юго-восточнее Сум) в районах, куда ранее уже проникали российские подразделения. Об этом свидетельствуют кадры с геолокацией, опубликованные 30 августа.

Связанный с Кремлем российский военный блоггер заявил, что Россия вряд ли начнет большое наступление на Сумы. Вместо этого оккупанты пытаются сковать украинские подразделения вдоль широкой линии фронта.

По словам милблогера, российские войска также пытаются продвинуться в большую лесистую местность на севере Сумской области, вероятно, чтобы скрываться от украинских дронов.

оккупанты закрепились на Сумщине

Кроме Сумщины, у врага есть продвижение и в тактическом районе Константиновка — Дружковка. Ему удалось добиться важных тактических успехов благодаря фронтальным атакам.

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Украинский военный обозреватель Константин Машовец 31 августа сообщил, что российские войска восточнее Краматорска закрепились на участке от Федоровки до Заповедного, от Приволья до Малиновки и от Малиновки до Васютинского (все — северо-восточнее Константиновки).

Также россияне зашли в Малиновку и Тихоновку (восточнее Краматорска) и приблизились к восточным окрестностям Васютинского. По словам Машовца, небольшие группы российской пехоты возле Васютинского находятся примерно в 6,8—7 километрах от Краматорского аэродрома.

Оккупанты пытаются продвигаться в Молочарку и Стеночок (к северу от Константиновки), чтобы окружить украинские силы, защищающие позиции к западу от Временного Яра.

К юго-востоку от Дружковки русские войска продвинулись к северу и северо-востоку от Софиевки, а также проводили инфильтрационные операции у Новониколаевки и Новогригорьевки.

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В то же время, по оценке Машовца, только небольшим группам россиян удалось просочиться из-за украинской обороны юго-западнее Дружковки вдоль реки Казенный Торец. Развить этот успех оккупантам не удалось. Данные о продвижении России в этом районе также подтверждает другой украинский военный источник.

Украинская оборона заставила российское командование перебросить в бои за Константиновку весь 3-й армейский корпус и значительную часть 8-й общевойсковой армии. Поэтому россияне не могут использовать эти силы для полноценного окружения Дружковки.

Машовец отметил, что подразделения 70-й мотострелковой дивизии России имеют возможность быстрее продвигаться на Дружковку из района Временного Яра. Однако украинские военные продолжают удерживать линию Новониколаевка — Красный Кут и районы Торецкое — Тоске — Павловка — Приют вдоль Казенного Торца, что не позволяет россиянам легко захватить Дружковку.

По прогнозу Машовца, осенью 2026 года российские войска могут выйти на непосредственные подступы к Славянску и Краматорску и, вероятно, попытаются атаковать эти города с востока.

В то же время, даже при таком сценарии захватить Славянск или Краматорск до конца 2026 года россиянам будет маловероятно.

Машовец также считает, что российские войска серьезно отстают в попытках провести широкое оцепление Славянска и Краматорска. Даже если оккупанты выйдут на восточные подступы к городам, завершить их окружение до конца 2026 года, вероятно, не смогут.

оккупанты имели успехи на Константиновском направлении

Где продвинулись Силы обороны?

Украинские силы недавно продвинулись на Боровском направлении. В частности, защитники продвинулись к юго-востоку от Ольговки (юго-востоку от Боровой), что подтверждают геолоцированные кадры от 29 августа.

Кроме того, Силы обороны нанесли удар по российским позициям к востоку от Новой Кругляковки (к северу от Боровой). Соответствующие кадры с геолокацией были опубликованы 31 августа. ISW считает, что удар также случился после инфильтрации российских военных в этот район.

Украинские силы недавно продвинулись на Славянском направлении.

Воины продвинулись в северной части Новоселовки (к северо-западу от Лимана). Об этом сообщил украинский военнослужащий, а также свидетельствуют кадры с геолокацией, обнародованные 29 августа.

По словам военного, ранее украинские силы выбили российских военных из Новоселовки, Яровой, Пришиба, Татьяновки, Александровки и Святогорска — все эти населенные пункты расположены северо-западнее Лимана.

Силы обороны продвинулись на Славянском направлении

Российские источники все чаще признают украинские контратаки у Лимана. Связанный с Кремлем российский военный блоггер заявил, что украинские силы контратакуют со стороны Редкодуба и вблизи Ставков (оба населенных пункта расположены к северу от Лимана), а также в лесах к югу от города.

Другой российский блоггер утверждает, что украинские военные пытаются отрезать российскую группировку, которая продвинулась северо-западнее Лимана. По его словам, ВСУ также уволили несколько опорных пунктов возле Екатериновки к северу от Лимана.

Россияне признают украинские успехи у Лимана

Ситуация в других направлениях

Южно-Слобожанское направление

Российские войска 31 августа продлили наступательные действия на севере Харьковской области, но не смогли продвинуться. Источник, следящий за действиями российской группировки «Север», заявил, что кафиры имеют проблемы с продвижением возле Старицы (к северо-востоку от Харькова) из-за сопротивления украинских военных.

30 августа россияне продолжили ограниченные наступательные действия к северо-востоку от Большого Бурлука. В то же время украинские военные, по сообщениям, контратаковали возле Довжанки к северо-востоку от Большого Бурлука.

Купянское направление

Украинские военные нанесли удар по российской позиции в северной части Ковшаровки (южнее Купянска). Об этом свидетельствуют кадры с геолокацией, обнародованные 30 августа. По оценке ISW, удар произошел после инфильтрации российских военных в этот район.

Ситуация на Купянском направлении

Ореховское направление

Представитель украинской бригады, действующей на Ореховском направлении, 31 августа сообщил, что Силы обороны обнаружили и уничтожили российскую диверсионно-разведывательную группу в окрестностях Орехова.

По его словам, кафиры продолжают искать слабые места в украинской обороне, готовясь к предстоящим наступательным действиям.

Представитель бригады добавил, что в настоящее время российские войска сосредотачивают основные усилия возле Малой Токмачки (непосредственно юго-восточнее Орехова) и Степногорска (к северо-западу от Орехова).

Ранее предупреждали о том, что россияне рвутся в Харьков.

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