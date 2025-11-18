Россияне использовали гражданских как "живой щит" в Покровске: среди них был ребенок

Армия России / © Associated Press

В Покровске ведется расследование по факту возможного военного преступления. По данным Донецкой областной прокуратуры известно, что оккупанты использовали гражданских как «живой щит».

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

«По данным следствия, 10 ноября 2025 г. военные государства-агрессора грубо нарушили нормы международного гуманитарного права. Около 14:30 командир одного из подразделений из России, находясь на связи с подчиненными, вошедшими в Покровск, отдал приказ использовать гражданских как „живой щит“», — сообщили в Офисе Генерального прокурора.

По данным прокуратуры, начали досудебное расследование по факту возможного военного преступления, которое квалифицируется как нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Следователи утверждают, что во время так называемой «зачистки» жилого сектора оккупанты вели перед собой мужчину, женщину и 13-летнего ребенка, подвергая их таким образом смертельной опасности.

«В настоящее время проводятся следственные и розыскные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, причастных лиц и установление дальнейшей судьбы гражданских», — сообщили в прокуратуре.

