Россияне используют в Харьковской области свою новую систему дистанционного минирования "Земледелие"

Омбудсмен призвала международное сообщество отреагировать на факт использования Россией запрещенных видов вооружения и ужесточать санкции.

Российские военные прибегают к преступным способам поражения мирных граждан и осуществляют минирование территории Украины залповыми дистанционными системами.

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Об этом сообщила сегодня, 28 марта, уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Она отметила, что в Харьковской области российские оккупационные войска используют свою новую инженерную систему дистанционного минирования "Земледелие".

По ее словам, подобная система предназначена для создания минных полей на расстоянии от 5 до 15 км. Машина работает как реактивная система залпового огня, но вместо взрыва ракеты устанавливает много дистанционных мин в единицу времени.

Фактически враг может в очень короткие сроки заминировать значительные площади. Омбудсмен добавила, что российские захватчики совершают минирование хаотично и независимо от места или территории ведения боевых действий, что представляет большую опасность прежде всего для мирного населения.

"Такие действия оккупантов являются нарушением Протокола о запрете или ограничении применения мин, мин-ловушек и других до Женевских конвенций от 12 августа 1949 года, что касается защиты жертв международных вооруженных конфликтов. Призываю международное сообщество отреагировать на факт использования страной-оккупантом запрещенных видов вооружения и усиливать санкции для полного прекращения военной агрессии со стороны РФ", — отметила Денисова.

Напомним, по данным Ассоциации саперов, более 82,5 тысяч кв. км территорий в Украине нуждаются в разминировании.