Россияне используют Запорожскую АЭС как предохранитель от контрнаступления Украины – эксперт

Россияне ищут любые способы остановить контрнаступление Украины, поэтому для этого прибегают к обстрелам крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции.

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, что наступление оккупантов не имеет успеха уже несколько недель. Поэтому они прибегают к вооруженным провокациям на Запорожской АЭС.

Об этом Жданов рассказал в эфире телеканала FreeДом.

"Их наступление уже вторую неделю не имеет успеха. Мы держим оборону. Да, нам очень тяжело, мы несем потери, но они не могут выполнить политическую задачу по захвату той же Донецкой области. Кстати, они даже с Донецкого направления снимали часть войск и перекидывали их на Запорожское, потому что из Запорожского войска ушли на Южнобужское направление. Поэтому сейчас они оттянули войска", — рассказал эксперт.

Жданов объясняет, что оккупанты ищут любые способы остановить ВСУ, "не зависимо от их гуманности и здравого смысла", ведь Запорожская АЭС является самой большой в Европе.

"Если в Чернобыле было 250 тонн обогащенного урана в реакторе, то здесь шесть таких реакторов! Это 1500 тонн. Российская Федерация расположена ближе к границам Украины. Река Днепр, которую используют как охладитель реакторов, выходит на Крым. Практически Днепр омывает северо-западное побережье Крыма. То есть они вообще не считаются ни с чем, чтобы получить предохранитель от того, чтобы Украина не наступала", — сказал эксперт.

Напомним, российские оккупанты снова обстреляли Запорожскую АЭС и территории вблизи атомного объекта.

Следует отметить, что 8 августа командующий российским гарнизоном на ЗАЭС заявил, что все важные объекты там заминированы, а станция "будет российской или ничьей". Он добавил, что российские военные "готовы к последствиям этого шага".

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