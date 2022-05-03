Россияне из артиллерии обстреляли школу и жилые дома в Запорожской области: два человека погибли

Россияне из артиллерии обстреляли школу и жилые дома в Запорожской области: два человека погибли

В результате вражеского обстрела поселка под Гуляйполем погибли люди.

Сегодня, 3 мая, оккупанты ударили из артиллерии по поселку Зализничное Пологовского района Запорожской области. В результате обстрела повреждено здание школы и 12 домов мирных жителей, погибли два человека.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

По факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, начато уголовное производство (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, 1 мая оккупанты обстреляли многоэтажки в Орехове Запорожской области. В результате вражеского огня два человека погибли, еще четверо ранены.

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