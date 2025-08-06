Россияне из артиллерии расстреляли служебный автомобиль ГСЧС: есть жертвы (фото)

Последствия обстрела в Никополе

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Вечером в среду, 6 августа, российская оккупационная армия по ствольной артиллерии произвела обстрел города Никополя на Днепропетровщине. В результате прямого попадания в автомобиль ГСЧС погиб 23-летний спасатель.

Об этом сообщили в ГСЧС, опубликовав фото с места обстрела.

Спасатели попали под огонь вражеской артиллерии во время обследования территории после предварительного обстрела. Один из них – 23-летний старший лейтенант службы гражданской защиты Даниил Хижняк получил ранения несовместимые с жизнью.

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Всего в Никополе из-за артобстрела погибли три человека. Кроме спасателя, погибли еще двое гражданских.

Ранения получили еще четыре человека, среди них — три работника ГСЧС и один гражданский мужчина.

Напомним, утром 6 августа российские кафиры нанесли удары по Запорожскому району . В результате обстрелов из разного оружия погибли два человека, 12 — получили ранения. Четверо из раненых – дети.