Россияне из авиации ударили высокоточной ракетой по Одесской области

Оккупанты били по Одесской области из направления Черного моря.

Сегодня утром, 22 августа, российские войска нанесли ракетный удар по одному из объектов инфраструктуры в Одесской области.

Об этом сообщили в Одесском городском совете со ссылкой на Оператиное командование "Пивдень".

"Ракета воздушного базирования Х-59 была выпущена из самолета Су-35, из направлению Черного моря. Пострадавших нет. Обстоятельства уточняются", — говорится в сообщении.

Отметим, Х-59 – высокоточная авиационная ракета класса "воздух-поверхность" среднего радиуса действия.

Читайте также: