Россияне из авиации устроили по многоэтажке в Херсоне: первые детали трагедии

Судя по кадрам, в результате удара рухнул подъезд многоэтажного жилого дома.
Поздно вечером 19 февраля российские оккупанты нанесли очередной преступный удар по Херсону.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
По его словам, управляемая авиабомба (КАБ) попала в многоэтажку в Днепровском районе. Также он опубликовал фото многоэтажки, на котором видно, что часть здания с первого по девятый этаж полностью рухнула.
Позже Прокудин добавил, что уже известно о первых пострадавших в результате авиаудара по жилому дому. Это 13-летние двойнята – мальчик и девочка. У них – минно-взрывные травмы и острая реакция на стресс. В настоящее время дети находятся в больнице под наблюдением медиков.
Напомним, что 17 февраля Херсон остался без света из-за мощного удара оккупантов.
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