Россияне из авиации устроили по многоэтажке в Херсоне: первые детали трагедии

Поздно вечером 19 февраля российские оккупанты нанесли очередной преступный удар по Херсону.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По его словам, управляемая авиабомба (КАБ) попала в многоэтажку в Днепровском районе. Также он опубликовал фото многоэтажки, на котором видно, что часть здания с первого по девятый этаж полностью рухнула.

Удар КАБом по многоэтажке в Херсоне / Фото: Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Позже Прокудин добавил, что уже известно о первых пострадавших в результате авиаудара по жилому дому. Это 13-летние двойнята – мальчик и девочка. У них – минно-взрывные травмы и острая реакция на стресс. В настоящее время дети находятся в больнице под наблюдением медиков.

Напомним, что 17 февраля Херсон остался без света из-за мощного удара оккупантов.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.