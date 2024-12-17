Россияне из дрона ударили по гражданскому авто в Херсоне: есть потерпевшие

Российские военные утром 17 декабря из дрона атаковали гражданский автомобиль в Днепровском районе Херсона. К сожалению, ранены.

Об этом сообщила Херсонская ОВА.

По данным властей, пострадали два человека: 51-летний мужчина и 50-летняя женщина. Они получили взрывные и черепно-мозговые травмы, контузии и обломочные ранения.

"Пострадавших госпитализировали в больницу для оказания медпомощи", – отметили в ведомстве.

Ранее кафиры сбросили боеприпас на пожарную машину, приехавшую на вызов, чтобы бороться с огнем в школе.

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