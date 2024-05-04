Россияне из "Градов" и "Ураганов" обстреляли Донбасс: погибли три человека

За прошедшие сутки российские войска нанесли 2127 ударов по населенным пунктам в Донецкой области. В результате вражеских обстрелов погибли три человека, а семеро получили ранения.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Под обстрелом оккупантов оказались 13 населенных пунктов в Донецкой области. Повреждены 78 гражданских объектов – 57 жилых домов, админздания, гаражи, автотранспорт, газопровод, ЛЭП.

Отмечается, что город Курахово оккупанты накрыли из РСЗО "Ураган". В результате удара погибли двое местных жителей, а двое получили ранения. Разрушения получили три многоквартирных и частных дома, админздание.

Во Временном Яру от удара дроном погиб мирный житель. Два человека получили травмы.

По Торецку россияне открыла огонь из "Градов". Ранено гражданское лицо. оккупанты повредили многоквартирный и 15 частных домов, админздание.

Кроме того, в результате артиллерийских обстрелов травмированы жители Северска и жителя Нетайлового.

Напомним, накануне утром россияне обстреляли Курахово обломочно-фугасными боеприпасами. В частности, были повреждены многие многоквартирные дома в разных частях города.

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