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Россияне из минометов ведут огонь по пограничникам Харьковской области

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Россияне из минометов ведут огонь по пограничникам Харьковской области

Associated Press

Обстреливают отдел "Дергачи.

В Харьковской области 24 февраля оккупанты обстреливают из миномета отдел пограничной службы.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

По информации дежурного ГПСУ, в 10:35 начался минометный обстрел отдела пограничной службы "Дергачи" Харьковская область.

В то же время, по оперативной информации Генерального штаба ВСУ, на объездной дороге Харькова сожжены 4 танка российских оккупантов.

Напомним, в то же время оккупанты угрожают украинским пограничникам на острове Змеином в Черном море и требуют сдаться.

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