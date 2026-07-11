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Россияне из последних сил прорываются: что происходит на фронте и где продолжаются ожесточенные бои
Украинские силы сдерживают атаки, наносят удары по логистике врага и замедлили темпы российского наступления. Наибольшая активность окупантов сохраняется на Донетчине.
Российские войска продолжают наступательные действия на нескольких направлениях, однако существенных подтвержденных продвижений не достигли.
Об этом говорится в отчете ISW.
Какая ситуация на направлениях
Сумщина
Оккупанты пытались продвинуться для создания так называемой «буферной зоны» вдоль государственной границы. Несмотря на заявления российских источников о продвижении в отдельных районах, этого нет.
Харьковщина
На Харьковском направлении, а также в районах Купянска и Боровой, российские войска также не добились подтвержденных успехов. В то же время ВСУ продолжают наносить удары по российской технике и логистическим маршрутам.
Донецкая область
Россияне пытались проводить штурмы и диверсионно-разведывательные рейды на Славянском, Покровском, Константиновском, Добропольском и Новопавловском направлениях.
Запорожье
В Запорожской области российские войска все чаще используют мотоциклы, квадроциклы и другую легкую технику из-за дефицита бронемашин и значительных потерь от украинских ударов. Продвинуться и закрепиться оккупантам не удается.
Ситуация на фронте — последние новости
Главком Александр Сырский сообщил, что темпы продвижения войск Российской Федерации на фронте в Украине в первом полугодии этого года уменьшились более чем вдвое. Впрочем, агрессор стремится расширить свое наступление в Днепропетровской и Запорожской областях.
Президент РФ Владимир Путин заявил о якобы захвате российскими войсками Константиновки в Донецкой области. В ВСУ опровергли эту информацию, назвав ее очередным фейком.
К слову, президент Владимир Зеленский отреагировал на заявление Путина о якобы захвате Константиновки. Он отметил, что если город под контролем РФ, то у Путина не будет проблем встретиться там с ним для дипломатического урегулирования.