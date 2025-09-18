Россияне изменили тактику атак дронов с Черного моря: Плетенчук рассказал подробности

Спикер ВМС ВСУ, капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук

Реклама

Российские дроны , запущенные с Черного моря, стали заходить для ударов по Украине с использованием новой тактики. Кроме ударных Шахедов враг часто запускает в северо-западной части Черного моря и разведывательные дроны.

Об этом рассказал спикер ВМС ВСУ, капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук в эфире национального телемарафона «Единые новости».

Особенности морских атак

По словам военного, россияне не используют какое-то постоянное количество «Шахедов», оно всегда разное. Их тактика со временем менялась, и в последние атаки украинские защитники наблюдают еще один сценарий, который испытывают оккупанты.

Реклама

"Во время последних атак они использовали такую тактику: собирались в море и потом один за другим заходили на сушу", - рассказал Плетенчук.

По его словам, оценивать эффективность новой вражеской тактики рано. Единственное, о чем можно уверенно говорить — процент ущерба вражеских беспилотников не изменился. Спикер также отметил, что хотя Силы обороны сбивают большинство дронов, их падение все равно влечет за собой последствия, с которыми приходится бороться.

Сложность уничтожения дронов в море

Плетенчук отметил, что когда «Шахеды» заходят с моря, первыми атаку отражает корабельно-катерный состав ВМС Украины. Но сбитие дронов «из воды» значительно сложнее, чем, например, со стационарной платформы где угодно на твердой земле.

«В море — это всегда качка. Конечно, здесь нужно иметь соответствующие навыки, опыт», - подчеркнул военный.

Реклама

К тому же есть определенный дефицит средств реагирования, поэтому часть дронов прорывается в глубь украинской территории. Кроме того, самые большие дроновые атаки обычно происходят ночью, а это еще больше усложняет их сбивание.

Напомним, ранее Плетенчук сообщил, что россияне имеют в Черном море пять кораблей и три подлодки, которые являются носителями крылатых ракет. Суммарный залп этих плавсредств может составлять более полусотни ракет, но реальные возможности массированной ракетной атаки гораздо меньше.