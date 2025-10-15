Россияне изменили тактику атак на энергообъекты: к чему готовиться

Атака на энергетику. / © Associated Press

Сегодня Украина лучше готова противодействовать российским обстрелам критической инфраструктуры, чем в предыдущие годы. Однако агрессорка Россия меняет тактику своих атак - и в этом новая опасность.

Об этом говорится в материал “ ZN.UA".

Российские атаки стали менее неожиданными для населения и бизнеса, у страны больше средств ПВО, а сами энергообъекты также лучше защищены.

Впрочем, русская армия начала менять технические характеристики своих способов поражения. В частности, баллистика, двигаясь по квазибаллистической траектории, стала менее уязвимой для Patriot, а реактивные беспилотники начали летать выше и дольше, лучше маневрируя.

Издание отмечает, что оккупационное войско также изменило тактику своих атак. Ранее РФ преимущественно концентрировалась на ударах по объектам генерации и крупным подстанциям, одновременно атакуя их в разных областях, но сейчас она совершает массированные удары по энергоинфраструктуре в одном, двух или трех регионах.

"2022-2023 годах удары по энергетике были не менее мощными, чем сейчас. Тогда враг бил распылен по всей энергосистеме одновременно. Сейчас - концентрируется на конкретных территориях. Были очень мощные системные атаки на восточные, северо-восточные регионы - удары по Днепропетровщине, Черниговской области. ужасной", - объяснил председатель Бюро комплексного анализа и прогнозов Сергей Дяченко.

По его словам, Украина лучше готова к таким ударам, по крайней мере, в части преодоления их последствий.

Напомним, военный эксперт Игорь Романенко отмечает, что модифицированные баллистические ракеты РФ легче обходят Patriot. Поэтому эффективность этих противовоздушных батарей поражать модифицированные цели снизилась с около 42% до 6%. По словам эксперта, речь идет о баллистических и крылатых ракетах “Искандер”, а также "Кинжалах".

В свою очередь, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский отмечает, что управляемыми "Шахеды" могут быть на расстоянии до 150 км. Такой управляемый дрон "маломаневровный". Он может атаковать большие цели, но с небольшими скоростями. По словам эксперта, остальное расстояние БпЛА может изменять координаты, или вносить.