Россияне изменили тактику использования артиллерии на фронте: детали

На Лиманском направлении уже давно наблюдается сосредоточение достаточно серьезных средств артиллерии. И их количество значительно

Об этом в эфире телемарафона сказала пресс-офицер 66-й ОМБр Елена Кулидоброва.

В то же время перебои со снабжением снарядов есть не только у нас, акцентировала она, но и у противника. Это видно из изменения тактики применения артиллерии.

"Еще недавно враг мог себе позволить одновременный сосредоточенный огонь по нашим позициям ствольной, реактивной артиллерией. Пока же, по данным разведки, мы видим экономию снарядов и со стороны врага", – подытожила Кулидоброва.

Напомним, на Лимано-Купянском направлении произошло 25 боевых столкновений.

Читайте также: