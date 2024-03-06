Россияне изменили тактику ударов по Харькову: мэр рассказал детали

Кремль до сих пор планирует оккупировать город.

Российская оккупационная армия изменила тактику ударов по Харькову. Впрочем, город в дальнейшем является целью как российских ракет, так и дронов.

Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов, сообщает Le Monde.

"Россияне сменили тактику. В первую зиму они атаковали нашу энергетическую инфраструктуру", — подчеркнул городской голова.

По его словам, последние два месяца оккупанты все чаще обстреливают гражданское население с помощью беспилотников и ракет С-300.

Терехов отмечает, что российский президент-диктатор Владимир Путин по-прежнему мечтает о захвате Харькова.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил: не считает, что Харьков защищен до той степени, чтобы можно было советовать местным жителям возвращаться в город по эвакуации.

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