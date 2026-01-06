Россияне изменили тактику ударов «Шахедами» по одному из городов: детали от власти

Беспилотник. / © ТСН.ua

Российские военные сменили тактику ударов ударными «Шахедами» по Запорожью. В частности, оккупанты уменьшили высоту применения дронов во время атак.

Об этом заявил руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

По его словам, ранее россияне запускали беспилотников на высоте 3000-4000 метров. Впрочем, во время последнего обстрела Запорожья БПЛА летели на высоте около 250 метров.

«Раньше враг пускал „Шахеды“ на высоте 3000-4000 метров. Последняя атака, которая была по Запорожью, враг запустил их на высоте 250 метров. Он точно постоянно ищет пробелы в нашей обороне», — подчеркнул Федоров.

Чиновник объяснил, что армия РФ пытается обойти систему противовоздушной обороны. Именно поэтому страна-агрессор пытается постоянно менять тактику применения вооружения и искать слабые места в обороне.

Федоров также отметил, что ранее оккупанты активно использовали русло Днепра для запуска «Шахедов» и дронов типа «Молния». Впрочем, сейчас подобная тактика уже не работает. В целом, по его словам, эффективность атак дронов «Молния» по Запорожью существенно снизилась. В областной центр долетает менее 10% таких беспилотников.

«Враг запускает десятки, а долетает, например, два. Был день, когда мы сбили 86 „Молний“. Это отдельная большая работа», — добавил Федоров.

Как сообщалось, Россия вооружает «Шахеды» зенитно-ракетными комплексами для поражения украинских самолетов в рамках более широких усилий по инновациям и созданию максимальных возможностей БПЛА дальнего действия. ПЗРК «Ива» имеют рабочую дальность около 6 км и максимальную высоту траектории около 4,5 км при атаке с земли.