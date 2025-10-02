Атака российских беспилотников / © ТСН

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что российская террористическая армия постоянно меняет тактику применения беспилотников.

Об этом он сообщил в четверг, 2 октября, после рабочего совещания по наращиванию возможностей в борьбе с вражескими ударными БпЛА.

По словам Сырского, в последнее время россияне изменили цели для ударов беспилотниками.

«Российские захватчики активизировали удары по прифронтовым районам и приграничью. Активно атакуют объекты критической инфраструктуры и гражданские цели», — подчеркнул главком ВСУ.

По данным Александра Сырского, в сентябре враг применил по территории Украины во время массированных атак почти 6900 дронов, из которых более 3600 — типа «Шахед».

Как сообщил главком ВСУ, на совещании был принят ряд решений по усилению противовоздушной обороны на этих направлениях, в частности путем увеличения количества экипажей дронов-перехватчиков.

Также Сырский добавил, что применяются другие направления противодействия, в частности уничтожение вражеских дронов с помощью ударных вертолетов и легкомоторной авиации, которая особенно эффективна против российских БпЛА на больших высотах.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что в ответ на массированные воздушные атаки государства-агрессора Украина ежедневно использует 100-150 беспилотников для ударов по РФ.