Россияне КАБами ударили по онкодиспансеру в Херсоне: ОВА показала последствия (фото и видео)

Цинизм русских террористов просто не знает границ.

Ночью 21 декабря оккупанты нанесли удар по онкодиспансеру в Херсоне. Медицинское заведение атаковали из авиации, выпустив два КАБа.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

Россияне показали ужасный момент удара КАБами по онкодиспансеру в Херсоне

Как отмечается, к счастью, пациенты и медицинский персонал не пострадали. Однако здание потерпело значительные разрушения.

Разрушенный онкодиспансер в Херсоне

"Это очередной акт террора, направленный против мирного населения. Россия в очередной раз демонстрирует свою сущность страны-агрессора, целенаправленно уничтожающей все важное для жизни", — говорится в сообщении.

Разрушенный онкодиспансер в Херсоне

Ранее военные армии РФ атаковали из БПЛА общественный транспорт в Днепровском районе Херсона. Пострадавшим оказали помощь.

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