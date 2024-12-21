Россияне КАБами ударили по онкодиспансеру в Херсоне: ОВА показала последствия (фото и видео)

Цинизм русских террористов просто не знает границ.
Ночью 21 декабря оккупанты нанесли удар по онкодиспансеру в Херсоне. Медицинское заведение атаковали из авиации, выпустив два КАБа.
Об этом сообщает Херсонская ОВА.
Как отмечается, к счастью, пациенты и медицинский персонал не пострадали. Однако здание потерпело значительные разрушения.
"Это очередной акт террора, направленный против мирного населения. Россия в очередной раз демонстрирует свою сущность страны-агрессора, целенаправленно уничтожающей все важное для жизни", — говорится в сообщении.
Ранее военные армии РФ атаковали из БПЛА общественный транспорт в Днепровском районе Херсона. Пострадавшим оказали помощь.
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