Россияне как россияне: жительница Суджи радуется, что удается грабить местные магазины (видео)

По-другому россияне, очевидно, не умеют.
У жительницы Суджи спросили, оскорбляют ли местные украинские военные. Нет, говорит, все это хорошо. Более того, женщина радуется, что можно грабить магазины, поэтому еда и вода есть.
Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.
Диалог военного и гражданского
– Вас украинцы не обижают?
– Нет.
– А есть и пить хватает у вас?
– Да, конечно, мы магазины ограбили.
– А-а-а, ну правильно, это ваше все, не наше...
Напомним, наши военные в Курской области встретили женщин, которые вывозили вещи своих бывших соседей, эвакуировавшихся из региона. Мол, а что делать? Надо же, жалуются отчаянные гражданки РФ, как-то жить.
Читайте также: