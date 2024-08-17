Россияне как россияне: жительница Суджи радуется, что удается грабить местные магазины (видео)

У жительницы Суджи спросили, оскорбляют ли местные украинские военные. Нет, говорит, все это хорошо. Более того, женщина радуется, что можно грабить магазины, поэтому еда и вода есть.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

Жительница Суджи радуется, что удается грабить местные магазины

Диалог военного и гражданского

– Вас украинцы не обижают?

– Нет.

– А есть и пить хватает у вас?

– Да, конечно, мы магазины ограбили.

– А-а-а, ну правильно, это ваше все, не наше...

Напомним, наши военные в Курской области встретили женщин, которые вывозили вещи своих бывших соседей, эвакуировавшихся из региона. Мол, а что делать? Надо же, жалуются отчаянные гражданки РФ, как-то жить.

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