Россияне, как в агонии: у Зеленского анонсировали приближение конца оккупации Крыма

Оккупанты более агрессивно применяют механизмы преследования в Крыму.

На территории незаконно аннексированного украинского Крыма захватчики РФ усиливают преследование и пропаганду, поскольку чувствуют, что близится конец оккупации.

Об этом рассказала постоянный представитель президента в АР Крым Тамила Ташева на брифинге.

По ее словам, россияне понимают, что конец оккупации уже близок и, словно в агонии, пытаются удержать "власть" в Крыму.

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"Приближается конец оккупации – поэтому трансформируются лозунги граждан, поэтому оккупанты более агрессивно применяют механизмы преследования, будто в агонии пытаются остановить разрушение созданной собственноручно иллюзии", — сказала Ташева.

Кроме того, россияне продолжают усиливать свою пропаганду на полуострове, в частности о ПВО. Так, она ирочно отметила, что сообщение пропагандистских СМИ со словами "ПВО поразило все цели" публикуется быстрее, чем звучит сигнал воздушной тревоги.

"Уже через час так называемая работа ПВО, которую слышит весь населенный пункт, волшебным образом становится пожаром или взрывом газового баллона, а детонация боекомплектов становится детонацией сбитого неизвестного объекта", — высказалась Ташева.

Напомним, военный эксперт Александр Коваленко оценил возможность выхода Украины на границы 1991 года до конца 2023 года при двух сценариях – негативном и положительном. По его словам, освободить оккупированные 2014 территории будет тяжелее, поскольку линия обороны РФ там будет тормозить контрнаступление ВСУ.

В свою очередь, руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщал, что уже в мае 2023 года Украина уволит оккупированный РФ Крым. По его словам, это произойдет комбинированным путем – военной силой и дипломатией.

Похожего мнения и бывший командующий армией США в Европе Бен Годжес. По его словам, Украина полностью уволит Крым летом 2023-го.

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