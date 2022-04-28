Россияне казнили украинцев, пытавшихся сдаться в плен вблизи Донецка, — США

У Соединенных Штатов есть достоверные доказательства казни Россией украинцев, которые пытались сдаться в Донецкой области.

Как заявила посол США по особым личным вопросам в глобальном уголовном правосудии Бет Ван Шаак на заседании ООН, посвященном вопросам ответственности в Украине, есть достоверные доказательства того, что Россия лишила жизни военных, пытавшихся сдаться в плен недалеко от Донецка.

Об этом сообщает The Hill.

"Сейчас у нас есть достоверная информация о том, что действовавшая в окрестностях Донецка российская военная часть казнила украинцев, пытавшихся сдаться в плен. Если это правда, то это нарушение основного принципа военного права: запрета расстрела гражданских лиц и комбатантов, которые вышли из боя из-за капитуляции, ранения или других форм потери трудоспособности", – сказала Бет Ван Шаак.

Казни являются частью растущего списка военных преступлений, в совершении которых Россию обвиняют, а другие – в нападениях на гражданских лиц, похищении детей, пытках и изнасилованиях.

Напомним, что бойцы Вооруженных сил Украины взяли в плен пятерых российских военнослужащих, которые теперь дают показания о преступлениях своих командиров.