Россияне, кроме "Шахедов", выпустили в украинское небо и воздушные шары: чем они опасны

Враг пытается усложнить работу украинским защитникам.
Россияне вместе с "Шахедами" запустили в воздух воздушные шары в ночь на 6 февраля 2025 года
Об этом информируют в социальных сетях.
Учитывая, что часть из них прилетела с севера, вероятно, их запускали также и диверсанты.
Фиксируется шар напротив Приморского района Одессы, а другой уже далеко в море, в 500 км до Турции.
"Угловой отражатель отражает сигнал РЛС, и наша радиолокационная станция обнаруживает объект в воздухе. Соответственно, радиолокационные отражатели, которые есть на каждом шаре, являются средством увеличения заметности. Таким образом пытается враг засорить наше воздушное пространство, чтобы усложнить работу воинам ПВО", — говорится в сообщении.
Напомним, что ранее в Киеве было громко: работали силы ПВО.
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