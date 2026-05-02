Россияне кроют дронами Кривой Рог — раздаются взрывы
Армия РФ атакует объект инфраструктуры в городе.
Сегодня, 2 мая, россияне атаковали Кривой Рог «Шахедами».
Об этом сообщил глава Рады обороны Кривого Рога Александр Вилкул.
«Кривой Рог. Взрывы. Враг атакует „Шахедами“ объект инфраструктуры», — коротко отметил он.
Напомним, в ночь на 2 мая 2026 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками. В Николаеве под удар «Шахедов» попала энергетическая инфраструктура.
