Россияне "кучкуются", чтобы в любой момент сорваться и убежать: руководитель "Энергоатома" рассказал, что происходит на ЗАЭС

На Запорожской электростанции врагу не хватает специалистов. Теперь на ЗАЭС устраивают людей без опыта, а оборудование вывозят.

Ситуация на Запорожской атомной электростанции остается критической. Россияне вместо профессиональных работников трудоустраивают туда людей без образования и стажа. В то же время контракты со своими специалистами по Росатому не продлевают, но и домой их не отпускают. На днях еще и начали вывозить из учебно-тренировочного центра ЗАЭС оборудование.

Президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин в эфире телемарафона рассказал, действительно ли у оккупантов есть дефицит кадров и к чему это может привести.

"Действительно на Запорожской атомной электростанции работало у нас в мирное время около 11 тысяч человек. Сейчас в зоне оккупации в Энергодаре находится 6,5 тысячи наших работников. Из них около 4,5 тысячи ежедневно бывают на станции и работают там. Всего около 2 600 людей подписали контракт с Росатомом по разным причинам. Но другие продолжают фактически работу патриотами Украины и получают заработную плату у нас", — рассказал Котин.

Он отметил, что у россиян действительно сложная ситуация с персоналом — они привозят работников из Криворожской электростанции, обещают им "золотые горы, дачи, квартиры в Энергодаре и автомобили".

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Есть люди, которые этому верят и приезжают на работу на ЗАЭС. В то же время людей не хватает для того, чтобы обеспечить полноценную эксплуатацию атомной станции. Они набирают всех, кто попадает под руку и находится в зоне ЗАЭС. Это преимущественно селяне, которые до этого выращивали овощи, а сейчас их трудоустраивают на атомную станцию. Также возраст этих людей преимущественно солидный", — рассказал руководитель НАЭК "Энергоатом".

Он отметил, что такие люди вообще не должны находиться на станции, потому что они не прошли соответствующую подготовку.

"Оккупанты используют все возможные меры и методы для того, чтобы фактически обеспечить своим фейковым Росатомовским предприятием эксплуатацию атомной электростанции. Но, я думаю, что ничего у них в конце концов не получится", — добавил Котин.

По его словам, относительно вывоза оборудования действительно есть признаки того, что россияне сейчас собирают на атомной станции автомобили, которые были "отжаты" у жителей Энергодара и других поселков, которые расположены рядом, а также новые автомобили, которые они угнали из автосалонов.

"Сейчас около 40 автомобилей находятся на ЗАЭС, вместе с персоналом, который пока размещается на территории станции, спецкорпусов, учебно-тренировочных центров. Все они "кучкуются". Создается впечатление, что они готовы в любое время сорваться с места и покинуть ЗАЭС. Мы очень на это надеемся, но на сегодняшний день ситуация тяжелая", — подчеркнул Котин.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что во временно захваченном Россией городе Энергодар, на Запорожской АЭС, катастрофически растет дефицит профессиональных работников, которые могут обеспечить жизнедеятельность атомной электростанции. В Генштабе предостерегают, что все это может привести к непредсказуемым последствиям.

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