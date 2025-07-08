Россияне "купили" женщину, чтобы взорвать отель в Ровно, но что-то пошло не так

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Служба безопасности Украины предотвратила попытку теракта в одной из самых популярных гостиниц Ровно. По данным контрразведки, 49-летняя женщина, завербованная спецслужбами РФ через сайт знакомств, заложила самодельное взрывное устройство (СИН) в гостиничном номере.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Теракт планировался против гражданского населения. В комнате была установлена миникамера для видеофиксации взрыва, а устройство должно быть активировано дистанционно — по телефонному звонку.

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«Сценарий был циничен и просчитан до мелочей. Агентша действовала по инструкции российского куратора», — отмечают в СБУ.

Контрразведка действовала на опережение — агента задержали «на горячем», когда она спешно покидала гостиницу. СВП оперативно обезвредили.

Как все планировалось: детали от следствия

После вербовки агент получила от россиян координаты схрона со взрывчаткой и ключ от номера, забронированного на подставное лицо. В то же время, по инструкциям из РФ она приобрела на рынке еще и материалы для изготовления второго СВП.

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Во время обыска в ее квартире СБУ изъяла телефон с поличным с врагом и компоненты для новых терактов.

Женщине сообщили о подозрении. Ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Правоохранители еще раз призывают украинцев быть бдительными и сообщать о подозрительных лицах или предметах. Враг не отказывается от террора даже в тыловых регионах.

Напомним, (СБУ) добилась приговора в 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества для агента ФСБ, корректировавшего российские воздушные атаки на Одесщину. Злоумышленник приводил дроны-камикадзе и ракеты на припортовую инфраструктуру региона.

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