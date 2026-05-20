Россияне лезут через трубы и на лодках: в ВСУ рассказали о боях за Купянск
Купянск полностью контролируемый Сил обороны. Командир роты «Хартии» опроверг фейки россиян о захвате города.
В Купянске Харьковской области по состоянию на 18 мая отсутствуют группировки российских сил: всех оставшихся в городе после завершения контроперации Сил обороны россиян уничтожили или взяли в плен.
Об этом в интервью «Общественному Харькову», которое состоялось в командном пункте «Хартии», сообщил командир третьей роты первого батальона на позывной «Зануда».
Ситуация в городе и попытки инфильтрации россиян
По словам командира, заявления россиян о якобы возвращении контроля над Купянском не соответствуют действительности, а территории в окрестностях являются скорее «серой зоной». Противник пытается затягиваться на окраине города, используя летнюю зеленку для маскировки, однако украинские военные заняли оборонительные позиции, поэтому ситуация остается стабильной. Диверсионно-разведывательных групп в городе нет.
Россияне пытаются проникать в Купянск с севера, в том числе по направлению Двухлетней, двигаясь через трубы, заросшие посадки и поля. Раньше, когда река Оскол была замерзшей, они переходили ее по льду, а сейчас используют лодки. За последние два месяца в самый город смогли проскользнуть лишь одиночные пехотинцы.
Тактика противника и использование живой силы
Основная тактика россиян сейчас заключается в инфильтрации пехоты при поддержке FPV-дронов. Командир объяснил, что захватчики отправляют военных по одной или малым группам с целью завести хотя бы одного пехотинца в украинские оборонные позиции для передачи информации по радиосвязи.
«Какие-то один-два пехотинца заходят, их убивают», — отметил военный.
Он добавил, что из-за отсутствия пищи и воды заблокированным россиянам доставляют провизию дронами, что помогает украинским защитникам быстро обнаруживать и ликвидировать их или пленять. Качество живой силы врага оценивается как минимальное — пленники обычно имеют всего одну-две недели подготовки.
Кто воюет на Купянском направлении
Командир роты сообщил, что подавляющее большинство российских военных на этом участке фронта являются бывшими заключенными.
«В большинстве случаев — 90% — это, если простыми словами, то зеки. Их за что-то посадили в тюрьму, предложили контракт, они подписывают и идут воевать», — рассказал «Зануда».
По словам военного, при подписании контрактов россиян уверяют, что они будут строителями, будут копать траншеи или управлять дронами, однако все они в конце концов попадают в пехоту.
«Зануда» заявил, что пока шансов снова захватить Купянск у россиян нет. На стороне сил обороны Украины воюют опытные подразделения, а также помогает сложный рельеф местности и река, которая мешает продвижению вражеской техники.
Напомним, на Ореховском направлении российские военные понесли неожиданные потери не во время боев. По данным ГУР, россияне массово отравились алкоголем, а тела погибших несколько дней оставались без эвакуации.
Ранее мы писали, что российские военные на юге используют магистральный газопровод для тайного опрокидывания штурмовых и диверсионных групп в тыл украинских сил.
Ранее сообщалось, что ночью и на рассвете РФ атаковала беспилотниками Новобаварский район Харькова