Россияне лезут через трубы и на лодках: в ВСУ рассказали о боях за Купянск

В Купянске Харьковской области по состоянию на 18 мая отсутствуют группировки российских сил: всех оставшихся в городе после завершения контроперации Сил обороны россиян уничтожили или взяли в плен.

Об этом в интервью «Общественному Харькову», которое состоялось в командном пункте «Хартии», сообщил командир третьей роты первого батальона на позывной «Зануда».

Ситуация в городе и попытки инфильтрации россиян

По словам командира, заявления россиян о якобы возвращении контроля над Купянском не соответствуют действительности, а территории в окрестностях являются скорее «серой зоной». Противник пытается затягиваться на окраине города, используя летнюю зеленку для маскировки, однако украинские военные заняли оборонительные позиции, поэтому ситуация остается стабильной. Диверсионно-разведывательных групп в городе нет.

Россияне пытаются проникать в Купянск с севера, в том числе по направлению Двухлетней, двигаясь через трубы, заросшие посадки и поля. Раньше, когда река Оскол была замерзшей, они переходили ее по льду, а сейчас используют лодки. За последние два месяца в самый город смогли проскользнуть лишь одиночные пехотинцы.

«Зануда» говорит, что красная зона на карте DeepState — это устаревшие данные

Тактика противника и использование живой силы

Основная тактика россиян сейчас заключается в инфильтрации пехоты при поддержке FPV-дронов. Командир объяснил, что захватчики отправляют военных по одной или малым группам с целью завести хотя бы одного пехотинца в украинские оборонные позиции для передачи информации по радиосвязи.

«Какие-то один-два пехотинца заходят, их убивают», — отметил военный.

Он добавил, что из-за отсутствия пищи и воды заблокированным россиянам доставляют провизию дронами, что помогает украинским защитникам быстро обнаруживать и ликвидировать их или пленять. Качество живой силы врага оценивается как минимальное — пленники обычно имеют всего одну-две недели подготовки.

Кто воюет на Купянском направлении

Командир роты сообщил, что подавляющее большинство российских военных на этом участке фронта являются бывшими заключенными.

«В большинстве случаев — 90% — это, если простыми словами, то зеки. Их за что-то посадили в тюрьму, предложили контракт, они подписывают и идут воевать», — рассказал «Зануда».

По словам военного, при подписании контрактов россиян уверяют, что они будут строителями, будут копать траншеи или управлять дронами, однако все они в конце концов попадают в пехоту.

«Зануда» заявил, что пока шансов снова захватить Купянск у россиян нет. На стороне сил обороны Украины воюют опытные подразделения, а также помогает сложный рельеф местности и река, которая мешает продвижению вражеской техники.

