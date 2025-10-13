Россияне лишь усилят обстрелы ТЭС и газовых месторождений Украины: Портников назвал цель

Портников об эскалации Путина после Аляски / © ТСН.ua

Российский президент Владимир Путин продолжает свой эскалационный курс, заметно усилившийся после его встречи с американским президентом Дональдом Трампом на Аляске.

Об этом заявил известный публицист Виталий Портников.

Он проанализировал систематические удары РФ по украинской критической инфраструктуре.

Систематическое уничтожение энергетики и игнорирование переговоров

Портников подчеркнул, что Россия перешла от точечных ударов к попыткам систематического уничтожения украинской энергетической инфраструктуры. Атаки, наносимые почти ежедневно по разным городам, недавно охватили и столицу, целясь в тепловые электростанции, а также газовые месторождения. Это должно привести к серьезным проблемам для Украины зимой, создавая риск «энергомора».

Портников отмечает, что эти массированные обстрелы проходят на фоне предложений Запада о мире и переговорах. Путин эти предложения откровенно игнорирует, и тому есть две причины, в частности, неверие во влияние Запада. Он считает, что у него нет реальных инструментов для серьезного давления.

По мнению Портникова, Путин убежден, что любые переговоры могут касаться только капитуляции Украины и создания условий для ее дальнейшего исчезновения.

Цель Путина: территория, непригодная для жизни

По словам публициста, главная цель российского руководителя — сделать Украину «территорией, непригодной к нормальной жизни». Удары по энергетике должны внушить в украинцев стойкое чувство безысходности и заставить сдаться.

Однако мотивация гораздо шире, чем просто деморализация общества. Прежде всего, уничтожить экономику и не оставить Украине серьезных перспектив для восстановления, сделав ее наглядным примером того, что происходит со странами, противостоящими Москве.

Также Кремль стремится создать невыносимые условия для стимулирования новой волны эмиграции. Чем меньше украинцев останется, тем выше шансы России сохранить свое геополитическое влияние.

Противодействие эскалации: выбить «вонючие зубы дракона»

Портников подчеркивает, что разговорами и увещеваниями эту эскалацию не остановить. Он приводит пример последних месяцев, когда переговоры были обречены на провал.

Единственным эффективным путем противодействия, по его мнению, есть ослабление военного и энергетического потенциала самой Российской Федерации.

«С драконом не договариваются о мире. Даже если невозможно отрубить ему голову, по крайней мере, можно выбить вонючие зубы», — резюмирует Портников.

Он отмечает, что украинские удары по российским военным объектам и НПЗ уже заставляют Кремль быть осторожнее и делают войну дороже.

Если Украина получит дальнобойные ракеты, Россия может потерять значительную часть своего экономического потенциала, что является единственно правильным подходом к агрессору.