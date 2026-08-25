Россияне массированно атаковали Краматорск: среди раненых — двухмесячный младенец

Краматорск

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По меньшей мере, 11 человек пострадали в результате утренних российских ударов по Краматорску Донецкой области. Среди раненых — двухмесячный ребенок.

Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

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По предварительным данным, российские войска утром нанесли по городу восемь ударов, вероятно, с применением авиабомб.

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В результате атаки повреждены многочисленные многоэтажные дома и один из объектов инфраструктуры.

В настоящее время на месте работают соответствующие службы. Специалисты устанавливают окончательные последствия обстрелов и уточняют информацию о пострадавших.

Местные власти еще раз призвали жителей Донетчины, которые до сих пор остаются в области, эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.

Напомним, войска РФ днем 16 августа атаковали Краматорским дроном «Герань-2». Беспилотник попал в отделение «Новой почты», в результате чего погиб 19-летний сотрудник, еще семь мужчин получили ранения. Полиция и местные власти документируют последствия удара.

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