- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 137
- Время на прочтение
- 1 мин
Россияне массированно атаковали Краматорск: среди раненых — двухмесячный младенец
Из-за обстрела Краматорска ранен младенец.
По меньшей мере, 11 человек пострадали в результате утренних российских ударов по Краматорску Донецкой области. Среди раненых — двухмесячный ребенок.
Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
По предварительным данным, российские войска утром нанесли по городу восемь ударов, вероятно, с применением авиабомб.
В результате атаки повреждены многочисленные многоэтажные дома и один из объектов инфраструктуры.
В настоящее время на месте работают соответствующие службы. Специалисты устанавливают окончательные последствия обстрелов и уточняют информацию о пострадавших.
Местные власти еще раз призвали жителей Донетчины, которые до сих пор остаются в области, эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.
Напомним, войска РФ днем 16 августа атаковали Краматорским дроном «Герань-2». Беспилотник попал в отделение «Новой почты», в результате чего погиб 19-летний сотрудник, еще семь мужчин получили ранения. Полиция и местные власти документируют последствия удара.