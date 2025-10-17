Россияне массированно атаковали Кривой Рог: власти сообщили о последствиях "прилетов"

Взрывы. / © Getty Images

В ночь на 17 октября российская армия атаковала беспилотниками Кривой Рог в Днепропетровской области. Произошло более десяти попаданий на объектах инфраструктуры. Информации о потерпевших нет.

Об этом сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул.

По его словам, в Криворожском районе силы ПВО уничтожили 22 российских беспилотника, но произошли попадания.

"В Кривом Роге оккупанты ударили по объектам инфраструктуры. В результате - более десяти попаданий, на объектах возникли пожары", - проинформировал чиновник.

По его словам, без электроснабжения остались населенные пункты Авангагд, Верабово и Мировское. В самом Кривом Роге, отметил Вилкул, все службы, коммунальный транспорт, больницы и социальные учреждения работают.

Руководители Криворожской районной военной администрации Евгений Ситниченко добавил, что под прицелом был город Кривой Рог, на остальной территории района ночь прошла без чрезвычайных событий.

"Российские террористы атаковали Кривой Рог. В результате чего на территории промышленного предприятия произошло возгорание. Повреждена энергетическая инфраструктура", - сообщил чиновник.

Напомним, после полуночи Вилкул заявил, что Кривой Рог находится под массированным ударом дронов. Местные жители сообщали о более 10 взрывах и десятках «Шахедов» в небе. Воздушные силы предупреждали о дронах в регионе.

Отметим, что на атаку на родной город отреагировал президент Владимир Зеленский. В частности, он отметил системность российских ударов по украинской энергетике на протяжении последних недель. По его словам, Россия пытается превратить Украину в "остров опасности", однако этого нельзя допустить.