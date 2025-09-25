Россияне массированно атаковали Нежин: город без света и воды

Обстрел Нежина 25 сентября

Россияне с утра 25 сентября атаковали Нежин ударными БПЛА. Из-за попадания по объекту инфраструктуры немало людей без электроснабжения.

Об этом сообщает мэр Нежина Александр Кодола.

Как отмечают власти, зафиксировано попадание около 14 ударных БпЛА. Все атаковали объект критической инфраструктуры. Обстрел вызвал пожар.

«По предварительной информации, пострадавших нет», — утешил чиновник.

Однако многие остались без электроснабжения. Цифра составляет около 30 тысяч абонентов, проживающих в Нежинской общине.

«Как только позволит ситуация с безопасностью, все службы приступят к ликвидации последствий атаки и возобновлению стабильного электроснабжения», — завершил глава города.

Напомним, вечером 14 сентября кафиры ударили по спасателям в Нежине Черниговской области. Сотрудники ГСЧС именно тушили пожар после удара БпЛА. В результате обстрела травмированы четверо чрезвычайников, их госпитализировали в медучреждения.

Кодола сообщил, что враг попал в крупную нефтебазу. Для ликвидации пожара и последствий было привлечено более 20 единиц техники из Нежина и ближайших районов.

«Огнем уничтожено много имущества этого предприятия. Один из спасателей отравился во время ликвидации этой ситуации. По завершению тушения был второй „прилет“ вечером, в начале 23:00. В результате этого трое спасателей получили осколочные ранения. Они доставлены в больницу, им оказывают помощь», — сообщил Кодола.