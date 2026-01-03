- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 72
- Время на прочтение
- 1 мин
Россияне массированно атаковали Николаев дронами: что известно
Большинство вражеских дронов целились по объектам энергетической инфраструктуры.
В ночь на 3 января в Николаеве прозвучала серия взрывов. Враг направил на город десятки ударных беспилотников.
Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким.
«Ночью враг совершил массированную атаку БпЛА типа „Shahed-131/136“ на критическую инфраструктуру области. В результате произошло обесточивание части населенных пунктов Николаевского района. С ночи энергетики осуществляют работы по восстановлению. Пострадавших нет», — уточнил он.
Какая ситуация в районах:
Днем враг атаковал пригород Николаева ударным дроном, предварительно — БпЛА типа «Молния». Повреждено здание АЗС и два автомобиля. Пострадавших нет.
Также вчера враг атаковал FPV-дроном Куцурубскую громаду. Пострадавших нет.
Напомним, после часа ночи Воздушные силы предупреждали о движении враждебных БпЛА в направлении Николаева. В городе были слышны звуки взрывов.