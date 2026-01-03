Россияне массированно атаковали Николаев дронами: что известно

РФ ударила по Николаеву / © Associated Press

В ночь на 3 января в Николаеве прозвучала серия взрывов. Враг направил на город десятки ударных беспилотников.

Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким.

«Ночью враг совершил массированную атаку БпЛА типа „Shahed-131/136“ на критическую инфраструктуру области. В результате произошло обесточивание части населенных пунктов Николаевского района. С ночи энергетики осуществляют работы по восстановлению. Пострадавших нет», — уточнил он.

Какая ситуация в районах:

Днем враг атаковал пригород Николаева ударным дроном, предварительно — БпЛА типа «Молния». Повреждено здание АЗС и два автомобиля. Пострадавших нет.

Также вчера враг атаковал FPV-дроном Куцурубскую громаду. Пострадавших нет.

Напомним, после часа ночи Воздушные силы предупреждали о движении враждебных БпЛА в направлении Николаева. В городе были слышны звуки взрывов.