Украина
1331
1 мин

Россияне массированно атаковали одну из областей Украины: куда попали

Российские дроны атаковали гражданскую и энергетическую инфраструктуру Одесской области.

Мария Бойко
© Олег Кипер / Одесская ОВА

В ночь на 29 марта российские оккупанты совершили очередную атаку на Одесскую область, применив ударные беспилотники. Целью врага стала гражданская и энергетическая инфраструктура региона.

О последствиях обстрела сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер.

Последствия атаки:

  • Энергетика: Зафиксировано попадание в один из объектов энергетической инфраструктуры. Из-за повреждений в ряде населенных пунктов области наблюдаются перебои с электроснабжением.

  • Жилой сектор: Один из дронов попал в частный дом, частично разрушив фасад здания. Также зафиксированы повреждения на территории дачного кооператива.

По официальной информации, пожары, возникшие на местах попаданий, уже ликвидированы. Погибших и пострадавших нет.

На местах работают аварийные бригады и спасатели. Энергетики занимаются восстановлением питания в обесточенных районах, параллельно продолжается оценка ущерба.

Атака на Украину 29 марта: что известно

Российские оккупанты в ночь на 29 марта атаковали Украину 442 дронами и ракетой «Кинжал».

В частности россияне атаковали Хмельницкую область. Под ударом также был Конотоп на Сумщине. Там российские войска нанесли удар по гражданской инфраструктуре и жилому сектору города.

