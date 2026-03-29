Россияне массированно атаковали одну из областей Украины: куда попали
Российские дроны атаковали гражданскую и энергетическую инфраструктуру Одесской области.
В ночь на 29 марта российские оккупанты совершили очередную атаку на Одесскую область, применив ударные беспилотники. Целью врага стала гражданская и энергетическая инфраструктура региона.
О последствиях обстрела сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер.
Последствия атаки:
Энергетика: Зафиксировано попадание в один из объектов энергетической инфраструктуры. Из-за повреждений в ряде населенных пунктов области наблюдаются перебои с электроснабжением.
Жилой сектор: Один из дронов попал в частный дом, частично разрушив фасад здания. Также зафиксированы повреждения на территории дачного кооператива.
По официальной информации, пожары, возникшие на местах попаданий, уже ликвидированы. Погибших и пострадавших нет.
На местах работают аварийные бригады и спасатели. Энергетики занимаются восстановлением питания в обесточенных районах, параллельно продолжается оценка ущерба.
Атака на Украину 29 марта: что известно
Российские оккупанты в ночь на 29 марта атаковали Украину 442 дронами и ракетой «Кинжал».
В частности россияне атаковали Хмельницкую область. Под ударом также был Конотоп на Сумщине. Там российские войска нанесли удар по гражданской инфраструктуре и жилому сектору города.