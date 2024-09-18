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Россияне массированно атаковали Запорожскую область: двое погибших и пятеро раненых

Россияне массированно атаковали Запорожскую область: двое погибших и пятеро раненых

Враг продолжает атаковать украинские города / Фото: ТСН.ua

Враг продолжает атаковать украинские общины

Россияне массированно атаковали Запорожскую область: двое погибших и пятеро раненых

Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Пострадала Камышевская община. Там изуродовано несколько частных домов и инфраструктурный объект. Предварительно, два человека погибли, 5 — ранены. Сейчас идет поиск людей под завалами.

Детали уточняются.

Напомним, днем 17 сентября в Украине была объявлена нетипичная воздушная тревога.   Сирены звучали только в двух областях.

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