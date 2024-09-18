Враг продолжает атаковать украинские общины
Россияне массированно атаковали Запорожскую область: двое погибших и пятеро раненых
Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
Пострадала Камышевская община. Там изуродовано несколько частных домов и инфраструктурный объект. Предварительно, два человека погибли, 5 — ранены. Сейчас идет поиск людей под завалами.
Детали уточняются.
Напомним, днем 17 сентября в Украине была объявлена нетипичная воздушная тревога. Сирены звучали только в двух областях.
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