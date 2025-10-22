Три "Шахеды" попали в детский сад в Харькове: что известно о последствиях (видео)

Последствия атаки на детский сад в Харькове. / © Управление ГСЧС в Харьковской области

В среду, 22 октября, Харьков оказался под массированной атакой российских беспилотников. В городе есть попадание в частный детский сад. Погиб 40-летний мужчина.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов и глава ОВА Олег Синегубов.

"Харьков под массированной атакой вражеских беспилотников - в небе над городом еще есть боевые дроны врага", - подчеркнул мэр.

По его словам, оккупанты атакуют Холодногорский район города. Там произошли попадания беспилотников. Повреждено дошкольное учебное заведение.

"Попадание в частный детский сад в Холодногорском районе. На месте удара - пожар", - подчеркнул Терехов.

Мэр уточнил, что все дети были эвакуированы из садика, где произошел пожар. Эвакуация была осуществлена в подвальное помещение в самом заведении, рассказал мэр в эфире телемарафона.

По его словам, кафиры ударили по заведению тремя "Шахедами". Второй этаж полностью сложился. До сих пор идет пожар. Спасатели работают на месте прилета.

Заметим, что сначала власти сообщили, что ранения получили дети. Впрочем, впоследствии Терехов подчеркнул, что информация о ранениях детей не подтверждена. Ранены семь человек, но это не воспитанники заведения. Среди пострадавших и погибший - это работавшие рядом коммунальщики.

Напомним, минувшая ночь также была очень тяжелой для Харькова. В городе были зафиксированы попадания шести КАБов. Россияне разбили сети некоторых коммунальных предприятий и повредили частные дома. В частности, были попадания в сети "Горсвета" и газопроводы.