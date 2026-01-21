Россияне массированно накрыли дронами юг Одесской области: власти сообщили о последствиях (фото)

Атака РФ в Одесскую область. / © ГУ ГСЧС в Одесской областе

В ночь на 21 января российская армия массированно атаковала беспилотниками юг Одесской области. По меньшей мере, один человек пострадал.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

По предварительной информации, ранение ноги получил 50-летний мужчина. Его госпитализировали в медицинское учреждение.

В Одесском районе произошло повреждение и разрушение жилых частных домов. Разрушено складское здание с мебельными изделиями.

В ГСЧС уточнили, что в результате попаданий произошли пожары, в том числе горели два частных жилых дома. Кроме того, повреждены здания, расположенные рядом.

Россия атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. / © ГУ ГСЧС в Одесской областе

Как сообщалось, минувшей ночью, 20 января, РФ ударила по жилым кварталам и энергетике Одесщины. В частности, в Черноморске произошло попадание дрона в многоэтажный жилой дом. Возникло возгорание. Поврежден фасад и окна дома. Пожар оперативно ликвидирован.